Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 91 078 заболевших ковидом. Из них 88 315 человек выздоровели, а 2 373 — умерли. За неделю зафиксировано 199 заболевших и 6 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 45 577 заболевших COVID-19: 39 186 человек выписаны, 3438 — скончались. За неделю — 969 новых случаев болезни и 52 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 842 случаев коронавируса (25 643 человек выздоровели, 960 — умерли). За неделю — 112 новых случаев болезни и 6 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 5855 случаев COVID-19: выписали 4783 человек, 518 — умер. За неделю — 316 новый случай болезни и 19 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Канцлер Германии Ангела Меркель призвала имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, чтобы провести выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса. Украина не согласна с тем, чтобы проводить выборы без контроля над границей с Россией. Поэтому в существующем виде «формула Штайнмайера» неприемлема, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он также обвинил Меркель в «сдаче украинских интересов» и заявил, что переговоры президента Владимира Зеленского в Берлине не принесли результатов: «Президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с «Северного потока», его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией «формулы Штайнмайера».



Германия и Франция заинтересованы в стабильной ситуации на Донбассе поскольку могли бы производить забор российского газа из газотранспортной системы на востоке Украины. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. По его словам, это предложение обсуждалось во время ужина Зеленского с Меркель в Берлине 12 июля, на котором он присутствовал.



Президент РФ Владимир Путин высказался против обсуждения темы строительства газопровода «Северный поток-2» в рамках Нормандского формата. Ранее с этой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский во время ужина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Та, в свою очередь, допустила возможность такого обсуждения.



Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе оказался в тупике. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия включить в свой состав отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вопрос прозвучал в контексте статьи Владимира Путина об Украине, в которой он высказал мнение, что «Киеву Донбасс просто не нужен».



Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России в связи с невыполнением Минских договоренностей.



Права человека



Наталья Стаценко, которую боевики «ДНР» удерживают в СИЗО № 5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.



Денисова отметила, что количество незаконно заключенных и пленных граждан Украины в ОРДЛО постоянно растет. По сравнению с августом 2020 году число незаконно задержанных увеличилось на 57 человек (с 235 до 292). Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще 15 — получили ранения.



С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в результате обстрелов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 получили ранения.



Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом на Донбассе, составляет 42 500–44 500, согласно подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



Общество



Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет констатировала ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины в сравнении с 2020 годом. Об этом она заявила во время посещения неподконтрольного властям Донецка.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о намерении вступить в партию «Единая Россия». Кроме этого, в оккупированном Донецке начался сбор заявлений от местных жителей с российскими паспортами в поддержку партии «Единая Россия». Это первый шаг для вступления в ряды этой российской политсилы. В МИД Украины сочли такие действия российской «партии власти» «шагом политического отчаяния», связанного с падением рейтингов. Там отметили, что это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в РФ.



Представители партии «Единая Россия» также посетили агитационный форум в оккупированном Луганске.



16 июля в районе железнодорожной станции Мушкетово в оккупированном Донецке произошел взрыв газопровода. «ДНР» объявила произошедшее терактом.



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