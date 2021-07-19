Меньше 200 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за воскресенье

За воскресенье, 18 июля, в Украине выявили 182 случая заражения коронавирусом, что на 117 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 187 человек, а 5 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 244 677 человек. Из них выздоровели 2 181 385 пациентов, а 52 731 человек умер.



Вчера провели 16 970 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.