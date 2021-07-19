Штаб ООС: Четыре нарушения «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок, Авдеевки. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Веселого. В свою очередь группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Недавно в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.