За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом

В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировали пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».



О новых случаях заболевания не сообщается. Утверждается, что за сутки с выздоровлением выписаны 11 человек.



По состоянию на 19 июля, формирование признало 5 855 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии выздоровели 4 794 человек, умерли — 523.



Украинское правительство не располагает информацией о заболеваемости коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донбасса.