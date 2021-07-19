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На Донетчине за воскресенье зарегистрировали два случая коронавируса

19 июля 2021, 10:24

На Донетчине за воскресенье зарегистрировали два случая коронавируса

За прошедшие сутки в Донецкой области подтвердили два случая заражения коронавирусом. О новых летальных случаях не сообщается. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 диагностировали у 91 080 человек. Из них 88 315 пациентов выздоровели, а 2 373 — умерли.

Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 322 человека, вторую дозу — 160 человек. С начала прививочной кампании в области первой дозой привиты 101 524 человека, а второй — 57 932.

За воскресенье, 18 июля, в Украине выявили 182 случая заражения коронавирусом, что на 117 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 187 человек, а 5 умерли.

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