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Умер военный, раненный во время обстрела 15 июля на Донбассе

19 июля 2021, 11:22

Умер военный, раненный во время обстрела 15 июля на Донбассе

В больнице в Днепропетровской области скончался украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела в четверг, 15 июля. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

«На рассвете остановилось сердце нашего земляка... Горбенко Александр Александрович , 29 лет, 15 июля примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов. Врачи боролись за жизнь», — рассказала Губа.

За 15 июля на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований трое военных получили ранения, двое — боевые травмы.

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