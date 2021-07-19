Умер военный, раненный во время обстрела 15 июля на Донбассе

В больнице в Днепропетровской области скончался украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела в четверг, 15 июля. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.



«На рассвете остановилось сердце нашего земляка... Горбенко Александр Александрович , 29 лет, 15 июля примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов. Врачи боролись за жизнь», — рассказала Губа.



За 15 июля на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований трое военных получили ранения, двое — боевые травмы.