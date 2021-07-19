Правительство рассчитывает в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен. Об этом в эфире телеканала «Украина24» рассказал министр финансов Сергей Марченко.



«Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции плюс два процента — то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей», — сказал он.



Марченко добавил, что нераспределенные расходы, сумма которых составляет от 50 до 100 млрд гривен, могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, увеличение прожиточного минимума и тому подобное.



Министр сообщил, что также предполагается рост пенсионных выплат.