Украинская сторона в ТКГ рассказала, что будуть обсуждать на очередных заседаниях

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы на 20-21 июля. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.



«20 июля — видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 21 июля — видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.



На повестке дня — вопросы о нарушениях режима тишины, совершенствование контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов.



Также будет рассмотрено возобновление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории и восстановление социально-экономических связей через линию соприкосновения.



«В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Нормандской четверки, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — отметили в украинской делегации.