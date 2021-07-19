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В морской воде у Мариуполя выявили кишечную палочку

19 июля 2021, 12:58

В морской воде у Мариуполя выявили кишечную палочку

Исследования проб морской воды у берега Мариуполя показали превышение нормы показателей лактозопозитивных кишечных палочек на всех мариупольских пляжах. Больше всего, в 14 раз, она превышена на Левобережье и в центре. Об этом сообщает MRPL. CITY со ссылкой на заведующую отделом исследований химических и физических факторов Оксану Федорову.

Так, в створах по ул. Виноградной, 140, возле водной станции «Куточок», в районе гостиницы «Турист» и неподалеку АСРЗ зафиксировали 70 000 ЛКП. Показатели на Песчаном пляже не превысили 6 200 ЛКП.

«Норма — до 5 000», — подчеркнула Оксана Федорова.

Образцы Мариупольский районный филиал ГУ «Донецкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» отбирал в пяти створах на трех мариупольских пляжах.

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