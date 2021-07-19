Активисту из Рубежного второй раз за год подожгли авто

Фото: пресс-служба полиции Луганской области

В Рубежном в ночь на 16 июля неизвестные подожгли автомобиль общественному активисту и бывшему депутату горсовета Валерию Харчуку. Об этом он сообщил «Ґратам».



По его словам, его машина Renaut Kango была припаркована рядом с домом. Поджог произошел около 2:30. Харченко рассказал, камеры зафиксировали, как неизвестный облил капот воспламеняющейся жидкостью, поджег и убежал. Машина восстановлению не подлежит.



Как сообщила пресс-служба полиции Луганской области, по данному факту открыто уголовное производство об умышленном поджоге.



Пострадавший считает организатором поджога мэра Рубежного Сергея Хортива, с которым он давно конфликтует. По словам Харчука, его организация «Антикоррупционный региональный фронт» регулярно подает жалобы на коррупционные преступления местной власти.



Харчук утверждает, что накануне поджога ему передали видеозапись о том, как сотрудники тендерного управления ЖКХ подделывали протокол о госзакупках.



Это уже вторая попытка поджога автомобиля с начала года. Так, 5 апреля неизвестные сожгли другую его машину Chevrolet.