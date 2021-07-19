Ляшко рассказал, когда в регионы доставят вакцину Moderna

Минздрав планирует на текущей неделе направить в регионы более 2,4 млн доз вакцин для профилактики COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.



В частности, в регионы поступит 1 000 020 доз вакцины от компании Moderna для первой прививки (вторая партия поступит через определенный временной интервал для второй дозы), 1 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, 299 520 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech (ее доставят в Украину в среду и по регионам она будет доставлена к выходным), а также 100 800 доз вакцины AstraZeneca.



Ляшко сообщил, что по состоянию на утро понедельника в регионах в наличии 1 540 802 вакцин, в том числе 1 003589 доз CoronaVac, 317 033 доз Comirnaty и 220 180 доз AstraZeneca (эта вакцина будет использована исключительно для второй дозы).



2 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna были доставлены в Украину 18 июля.