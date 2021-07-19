На Луганщине за воскресенье зарегистрировали один случай ковида

В Луганской области за минувшие сутки подтвержден один новый случай COVID-19 — Кременной. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 843 человек. Из них выздоровели — 25 643, лечатся — 240, 960 пациентов умерли.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболело 1102 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1087.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,7 (при пороговом 60).

В «минздраве» группировки «ЛНР» заявили о пяти умерших пациентах с коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на 19 июля, формирование признало 5 855 случаев заражения ковидом: выздоровели 4 794 человек, умерли — 523.