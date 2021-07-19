Украина, Грузия и Молдова подписали Декларацию про евроинтеграцию

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогу встречи трех лидеров Батуми в понедельник, 19 июля.



Лидеры отмечают, что вступление в ЕС — цель, которая объединяет Украину, Грузию и Молдову.



Декларация подписана с целью укрепления трехстороннего сотрудничества относительно европейской интеграции. Лидеры подтверждают преданность продолжению процесса интеграции в Европейский Союз путем реформ для укрепления демократических институтов и сближению законодательств в соответствующих сферах в ключевые элементы права ЕС.



«Мы будем работать над определением конкретных приоритетов в сферах общего интереса для усиления политического диалога и продвижения экономической и отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения», — говорится в тексте Декларации.



Лидеры приветствуют предложения ЕС по экономическому и инвестиционному плану Восточного партнерства, а также десяти основных целей и флагманских инициатив: «Мы ожидаем обсуждения этих предложения с ЕС как часть всесторонней повестки дня для приближения Восточных партнеров в ЕС».



Страны также выразили надежду на углубление сотрудничества с черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.



«Понятно, что попытки аннексии России и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы разработать вместе с ЕС на пути мирного урегулирования конфликтов и обеспечить длительный мир, стабильность и безопасность в регионе, в том числе путем усиления роли и привлечения ЕС», — отмечается в документе.



«Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор», — подытоживается в Декларации.