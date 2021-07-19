Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина, Грузия и Молдова подписали Декларацию про евроинтеграцию

19 июля 2021, 19:03

Украина, Грузия и Молдова подписали Декларацию про евроинтеграцию

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогу встречи трех лидеров Батуми в понедельник, 19 июля.

Лидеры отмечают, что вступление в ЕС — цель, которая объединяет Украину, Грузию и Молдову.

Декларация подписана с целью укрепления трехстороннего сотрудничества относительно европейской интеграции. Лидеры подтверждают преданность продолжению процесса интеграции в Европейский Союз путем реформ для укрепления демократических институтов и сближению законодательств в соответствующих сферах в ключевые элементы права ЕС.

«Мы будем работать над определением конкретных приоритетов в сферах общего интереса для усиления политического диалога и продвижения экономической и отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения», — говорится в тексте Декларации.

Лидеры приветствуют предложения ЕС по экономическому и инвестиционному плану Восточного партнерства, а также десяти основных целей и флагманских инициатив: «Мы ожидаем обсуждения этих предложения с ЕС как часть всесторонней повестки дня для приближения Восточных партнеров в ЕС».

Страны также выразили надежду на углубление сотрудничества с черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

«Понятно, что попытки аннексии России и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы разработать вместе с ЕС на пути мирного урегулирования конфликтов и обеспечить длительный мир, стабильность и безопасность в регионе, в том числе путем усиления роли и привлечения ЕС», — отмечается в документе.

«Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор», — подытоживается в Декларации.

Еще по теме

Места
Грузия Молдова

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
16:54
В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека (добавлены фото)
15:20
Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»
13:12
Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине
09:50
На неподконтрольной Луганщине за сутки умерли три пациента с ковидом
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
15:19
«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем
все новости
19:03
Украина, Грузия и Молдова подписали Декларацию про евроинтеграцию
18:17
Штаб: 2 нарушения за сутки, без потерь
17:58
Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
16:28
Минветеранов: Удостоверения УБД будет интегрировано в сервис «Дія» в октябре
15:49
На Луганщине за воскресенье зарегистрировали один случай ковида
15:24
Зеленский рассказал о российской угрозе и назвал Украину, Грузию, Молдову сестрами
14:47
Ляшко сообщил, когда в регионы доставят вакцину Moderna
14:19
«Шахтер» сыграет с «Генком» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
14:03
Активисту из Рубежного второй раз за год подожгли авто
13:18
В Киеве затопило улицы и станции метро из-за сильного дождя
12:58
В морской воде у Мариуполя выявили кишечную палочку
12:22
Украинская сторона в ТКГ рассказала, что будуть обсуждать на очередных заседаниях
11:35
Минимальную зарплату в следующем году планируют увеличить до 7700 гривен — Марченко
11:22
Умер военный, раненный во время обстрела 15 июля на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция