В прокуратуре рассказали, кому из «чиновников ЛНР» объявили о подозрении

С начала года в Луганской области 74 человека получили уведомления о совершении преступлений, связанных с конфликтом на Донбассе. Об этом говорится в отчете облпрокуратуры за первые 6 месяцев 2021 года.



50 подозреваемых получили уведомления о посягательстве на территориальную целостность. Четыре человека подозреваются в совершении действий, направленных на захват государственной власти. Три уведомления — о финансировании сепаратизма, 20 — об участии в незаконных вооруженных формированиях, по 2 — о государственной измене и террористическом акте, 5 — о нарушении законов и обычаев войны.



Среди тех, кому объявлены подозрения — «министр связи ЛНР», начальник Славяносербской исправительной колонии № 60 (под контролем «ЛНР», замкомандира тыла батальона теробороны «народной милиции ЛНР» и трое членов «МГБ ЛНР».