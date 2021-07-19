В МИД ответили Арестовичу про «поворот на Восток»: Украина не изменит своего курса

Украина не будет пересматривать свой геополитический вектор. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в ответ на слова советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о готовности Украины «развернуться на восток».



Николенко напомнил, что стратегический курс Украины закреплен в Конституции .



«Это — членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит», — отметил он.



«Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современную европейскую демократическое государство. И этот путь неизбежен», — добавил представитель МИД.



В то же время, уточнил спикер МИД, Украина не будет искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами, если эти взаимоотношения будут соответствовать национальным интересам.



Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может «развернуться на восток» в выборе партнеров, если украинские интересы окажутся под угрозой: «Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта».