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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля

19 июля 2021, 22:28

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировали два случая коронавируса. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 91 080 человек: 88 315 пациентов выздоровели, а 2 373 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден один новый случай COVID-19. Всего COVID-19 выявлен у 26 843 человек. Из них выздоровели — 25 643, 960 пациентов умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали пять летальных случаев. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает 5 855 случаев ковида: выздоровели 4 794 человека, умерли — 523.

Политика

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы на 20-21 июля. На повестке дня — вопросы о нарушениях режима тишины, совершенствование контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита и другое.

На должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ назначен финский дипломат Микко Киннунен. Он сменит посла Хайди Грау, которая занимала пост с декабря 2019 года.

Боевые действия

Скончался украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела боевиков на Донбассе 15 июля.

Общество

В группировке «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации» под названием «Алмаз». В состав этой структуры уже введены ряд захваченных предприятий — завод «Топаз», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский государственный проектный институт, Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Научно-исследовательский институт пластических масс.

Группировка «ДНР» намерена ограничить доступ граждан к статистической информации. Исключения сделают для запросов главы группировки и других «чиновников» при «ДНР». 

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