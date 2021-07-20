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Работу видеокамер ОБСЕ в Золотом и на ДФС пытались ограничить лазером

20 июля 2021, 09:15

Работу видеокамер ОБСЕ в Золотом и на ДФС пытались ограничить лазером

В ночь с 17 на 18 июля работа камер миссии ОБСЕ в Золотом и на Донецкой фильтровальной станции была ограничена на два часа из-за лазерного излучения. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В ночь с 17 на 18 июля возможности ведения наблюдения с помощью камер СММ, установленных в н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) и на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), были ограничены в течение примерно 2:00 из-за влияния визуальных помех (по оценке, лазерного излучения)», — говорится в отчете.

Кроме этого, беспилотники миссии подвергались глушению 17 июля во время полета над участком разведения в районе н. п. Золотое и 18 июля во время четырех полетов над районами около н. п. Яснодольск.

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