В Донецкой области выявили почти 50 новых случаев коронавируса

За понедельник, 19 июля, в Донецкой области подтвердили 48 случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений скончались два пациента. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 диагностировали у 91 128 человек. Из них 88 343 пациента выздоровели, а 2 375 — умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 2417 человек, вторую дозу — 1906 человек. С начала прививочной кампании в области первой дозой привиты 103 941 человек, а второй — 59 838.