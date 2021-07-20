Ипотека под 3% для переселенцев: Победителей конкурса назовут 21 июля

Первые победители жилищной программы льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц будут определены 21 июля в 14:00. Об этом сообщает министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Процедура будет осуществлена ​​путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker. Отмечается, что эта программа была предложена Международным консультантом (IPC GmbH), согласованна KfW и соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных.

Планируется определить 150 победителей из числа зарегистрированных кандидатов на объем средств первого транша в 5 миллионов евро.



По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня сообщат победителей о необходимости представления документов, определенных Порядком.



По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня сообщат победителям о необходимости представления документов, определенных условием конкурса.



Кроме того, список победителей проведенного отбора будут опубликованы на официальном сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.



Процедура отбора будет осуществляться с участием представителей Минреинтеграции, международного консультанта и Госмолодежьжилья.



Процедура отбора победителей будет транслироваться на YouTube-канале Госмолодежьжилья по этой ссылке.



Формирование реестра кандидатов будет приостановлено на сутки, в течение котоых пройдет отбор победителей из числа уже зарегистрированных в реестре. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет восстановлен 22 июля.

С 17 мая началась реализация программы «Ипотека под 3%» для переселенцев из Донбасса. На ее финансирование Украина получила от Немецкого банка развития KfW безвозвратный кредит в сумме 25,5 миллионов евро.



Условия участия в программе представили в Государственном фонде молодежного строительства. С ними можно ознакомиться здесь.



В общественной организации «Донбасс SOS» сообщили, что поступило большое количество обращений переселенцев по поводу участия в данной ипотечной программе. Правозащитники ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы.



Вместе фонд «Право на защиту» отмечал, что в Украине всего 6% переселенцев имеют достаточно доходов, чтобы воспользоваться государтсвенными жилищными программами.