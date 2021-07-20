В Киеве почтили память убитого пять лет назад журналиста Павла Шеремета

Фото: Украинская правда

Сегодня в центре Киева коллеги и друзья собрались почтить память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль. Об этом пишет «Украинская правда».



Участники акции собрались на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно пять лет назад в это время произошел взрыв, с плакатами «Политическое дело Павла Шеремета».



За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.

Фото: Украинская правда

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.



Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.



Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.



30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по «делу Шеремета» Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.