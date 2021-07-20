Заседание суда по обжалованию ареста Медведчука перенесли на 30 июля

Киевский апелляционный суд перенос на 30 июля слушание апелляции народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Заседание должно было состояться сегодня, но суду понадобилось дополнительное время для ознакомления с материалами жалобы.



«Суд получил материалы, как сказал председательствующий коллегии, только сейчас. <...> Безусловно, их надо изучить», — сказал Медведчук журналистам.



Он подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы материалы были изучены, «потому что в них есть не только необоснованные, бесперспективные аргументы обвинения <...> там есть и аргументы защиты, которые подтверждают абсурдность тяжких обвинений, которые выдвинуты в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака».

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Политик подал апелляцию на это судебное решение.



Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.



По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».



Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.



Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.



Печерский суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.