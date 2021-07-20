Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 222 случая коронавируса. От осложнений скончались 17 пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 20 июля формирование признало 45 799 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 3065 пациентов, выписаны — 39 279 человек, летальных случаев — 3455.



За сутки выявлено 134 случая пневмоний, на 82 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 104. Всего на лечении 1210 пациентов с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке (+42 за сутки).



В так называемом минздраве группировки «ЛНР» заявил о трех смертях среди пациентов с коронавирусом. Новых случаев заболевания не зарегистрировали.



Всего с начала эпидемии в ОРДО ковид диагностировали у 5 855 человек. С полным выздоровлением из медицинских учреждений выписали 4 794 пациента. От болезни умерли 526 заболевших.



Украинское правительство не располагает информацией о заболеваемости коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донбасса.