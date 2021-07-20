В Харьковской области СБУ задержала бывшего «депутата ЛНР»

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали бывшего «депутата» так называемого народного совета группировки «ЛНР» и «парламента Союза народных республик ЛДНР». Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



«Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР"», — говорится в сообщении.



Во время обыска у задержанного обнаружен «паспорт гражданина ЛНР», а также регистрационные документы псевдогосударственных образований.



«Руководители псевдогосударственных образований неоднократно поощряли злоумышленника за активное подрывную деятельность, направленную против Украины», — отмечают в СБУ.



Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.