На Луганщине ковид выявили у еще 35 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 35 новых случаев COVID-19, зафиксирована одна смерть от осложнений болезни. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Больных выявили в Лисичанске и Попасной – по шесть, Рубежном – пять, Беловодске, Кременной – по четыре, Северодонецке, Марковке, Сватово – по три, Старобельске – один.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 82-летняя женщина из Беловодского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 878 жителей области. Из них выздоровели – 25 655 человек, умерли – 961 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,6 (при пороговом 60).