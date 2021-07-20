На блокпосте в Луганской области задержали подозреваемого в причастности к боевикам

Военнослужащие ООС задержали на одном из блокпостов в Луганской области гражданина, подозреваемого в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.



«Гвардейцы после обязательной проверки документов ограничили передвижение гражданина 1993 года рождения. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям», — говорится в сообщении.



27-летний мужчина задержан и доставлен в местный отдел полиции.



Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».