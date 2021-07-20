В «Слуге народа» назвали сроки отмены обязательного военного призыва в Украине

Военный призыв в Украине могут отменить с 2023 года. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Українським новинам».



Он прокомментировал вопрос о том, что военная стратегия, подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает замену срочного призыва службой в резерве.



«С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения – это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом», – отметил Корниенко.



Он назвал сроки возможной отмены обязательного призыва на военную службу.



«Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно», – добавил глава партии.

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