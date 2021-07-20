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На Донетчине запускают автобусы в прифронтовые населенные пункты

20 июля 2021, 15:57

На Донетчине запускают автобусы в прифронтовые населенные пункты

В Донецкой области со следующей недели начнется восстановление автобусного сообщения с рядом прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ОГА.

Речь идет о восстановлении маршрутов между городами Бахмут и Светлодарск и прифронтовыми поселками Бахмутка, Жованка, Майорск, Мироновский, Луганское, Новолуганское, Травневое, Гладосово, Роты, Клиновое, Видродження и другими.

Филашкин отметил, что транспортное сообщение здесь отсутствовало с начала боевых действий, и это значительно усложняло жизнь местного населения. Он поблагодарил все организации, которые принимали участие в реализации проекта.

«Это очень сложная, но нужная работа. За последние два года на средства областного бюджета личным составом ГСЧС восстановлено более две тысячи жилых домов вдоль всей линии разграничения, и люди возвращаются к своим домам. Общая задача для нас всех – обеспечить их всем необходимым», – подчеркнул замглавы ОГА.

Проект по предоставлению транспортных услуг реализуется благотворительным фондом «АДРА» и Гуманитарной миссией «Пролиска». Проект рассчитан на один год, после чего обязанности по перевозке людей перейдут к местным органам власти.

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