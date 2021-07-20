В Кремле не видят необходимости в изменении Нормандского формата

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации Нормандского формата нет. Об этом он сказал в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.



По его словам, Россия не возражает против включения новых участников в Нормандский формат переговоров.



«У нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против. Уверен, что новая Администрация США, используя свое влияние в Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении», – сказал Козак.



В то же время он считает, что включение новых участников не будет особо эффективным.



«Чем больше в нем будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус. Что касается эффективности, то, как нам представляется, потенциал Нормандского формата используется явно недостаточно», – отметил Козак.



Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа «остро нуждается в поддержке Нормандского формата для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года».



При этом Козак констатирует, что проблемой Нормандского формата является закрытость и отсутствие письменной фиксации позиций, что «существенно снижает уровень ответственности участников переговоров».