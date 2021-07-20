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Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укрборонпрома»

20 июля 2021, 16:57

Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укрборонпрома»

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 14 июля о принятии закона о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов и законопроекта об установлении админответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.

На внеочередном заседании 20 июля парламент отклонил шесть соответствующих проектов постановлений, зарегистрированных депутатами фракций «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «Довира».

Принятый 14 июля законопроект № 5068 вносит изменения в законы «О регламенте Верховной Рады Украины» и «О высшем совете правосудия» и определяет создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, которых выберут международные организации.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.

В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один — по предложению Совета адвокатов Украины и еще один — предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Также закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Вместе с тем Рада поддержала поправку № 733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения имеет его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжение трех месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

Принятый в тот же день законопроект № 5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации или документов или предоставлении заведомо неправдивой информации на запрос от имени ВСП.

Кроме того, на внеочередном заседании 20 июля Рада было разблокировано подписание законопроекта № 3822 о реформировании концерна «Укроборонпром». Также депутаты отклонили проект постановления, который отменял законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

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