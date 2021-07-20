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У Путина озвучили условие открытого военного вторжения на Донбасс

Обновлено
20 июля 2021, 17:01

У Путина озвучили условие открытого военного вторжения на Донбасс

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что РФ готова «встать на защиту» жителей Донбасса в случае, если украинская армия попытается освободить регион военным путем. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale.

«Не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. <...> В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления», — сказал он.

Ранее в апреле Козак заявил, что Россия «вастанет на защиту» жителей Донбасса с российскими паспортами, если ситуация в регионе будет развиваться по сценарию Сребреницы.

При этом власти Украины неоднократно заявляли, что не намерены освобождать Донбасс военным путем, а настроены на дипломатическое решение конфликта.

Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе и не признает предоставление военной помощи группировкам «ДНР» и «ЛНР».

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