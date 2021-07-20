Штаб ООС сообщил о семи нарушениях режима прекращения огня боевиками

С начала текущих суток, 20 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных подверглись обстрелу в районе Водяного (на Приазовье), Марьинки, Авдеевки. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



На границе Донецкой и Луганской областей НВФ запустили беспилотник типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.