В СБУ объяснили, зачем вызвали министра обороны Шойгу на допрос

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не явился в Мариуполь на вызов в СБУ. Это создает предпосылки для рассмотрения судом ходатайства следователей о задержании подозреваемого без его участия. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии «Укринформу».



«Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно — ходатайство о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения», — сказал спикер.



Он пояснил, что публикация повестки о вызове на официальном сайте СБУ — процессуальный шаг, необходимый для привлечения Шойгу к ответственности.



В Украине Шойгу подозревается в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 27 УК (соучастие в преступлениях) и ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).



Ранее Шойгу и российского бизнесмена, политика и одного из спонсоров «русского мира» Константина Малофеева вызвали на допрос к следователю СБУ в Мариуполе.