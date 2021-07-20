Пенсии, платежи, посылки: На Луганщине появится передвижное отделение «Укрпочты»

В Луганской области начнет работу передвижное отделение «Укрпочты». Оно будет охватывать сельскую местность, в частности, прифронтовую зону, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Директор Луганского филиала АО «Укрпочта» Илона Моисеева рассказала, что передвижное отделение почтовой связи (ПВПЗ) – это полноценное почтовое отделение, которое будет обслуживать населенные пункты с количеством жителей до 1,2 тыс. человек.



По ее словам, бригада передвижного отделения состоит из трех человек (почтальон, начальник и водитель-сопровождающий). Они будут доставлять пенсию, лекарства, периодику и посылки, принимать оплату за коммунальные платежи, принимать и выплачивать переводы и тому подобное. То есть передвижное почтовое отделение будет предоставлять весь спектр услуг, как и стационарное отделение.



Как сообщается, первые два месяца передвижные отделения будут работать в тестовом режиме, во время которого будут отрабатываться графики работы, частота посещения населенных пунктов и все другие аспекты, связанные с введением проекта.



В населенных пунктах, где проживают более 500 человек, передвижные отделения будут работать два-три раза в неделю, где менее 500 человек – один раз в неделю.



Сейчас передвижные отделения начинают работать вместе со стационарными. В третьем-четвертом квартале года перейдут на полное обслуживание.