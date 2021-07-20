В Кремле заявили, что вступление в НАТО – это суверенное право Украины, но будут последствия

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия считает вопрос вступления в НАТО суверенным правом Украины. Об этом он сказал в интервью Politique Internationale.



Козак отметил, что сейчас «мяч на стороне ЕС и НАТО».



«По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России», – заявил Козак.



При этом он подчеркнул, что Россия в таких условиях может только «разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной».



«С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», – добавил замглавы администрации президента РФ.