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В Кремле заявили, что вступление в НАТО – это суверенное право Украины, но будут последствия

20 июля 2021, 20:32

В Кремле заявили, что вступление в НАТО – это суверенное право Украины, но будут последствия

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия считает вопрос вступления в НАТО суверенным правом Украины. Об этом он сказал в интервью Politique Internationale.

Козак отметил, что сейчас «мяч на стороне ЕС и НАТО».

«По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России», – заявил Козак.

При этом он подчеркнул, что Россия в таких условиях может только «разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной».

«С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», – добавил замглавы администрации президента РФ.

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