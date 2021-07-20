По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтвердили 48 случаев коронавируса. Из-за осложнений скончались два пациента. Всего на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 91 128 человек: 88 343 пациента выздоровели, а 2 375 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 222 случая коронавируса. От осложнений скончались 17 пациентов. Группировка «ДНР» признает 45 799 заболевших: выписаны — 39 279 человек, летальных случаев — 3455.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 35 новых случаев COVID-19, зафиксирована одна смерть. Всего ковид подтвержден у 26 878 жителей области: выздоровели — 25 655 человек, умерли — 961.



Группировка «ЛНР» заявила о трех смертях среди пациентов с коронавирусом. Всего формирование подтверждает ковид у 5 855 человек: выписали 4 794 пациента, умерли — 526.



Политика



Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия считает вопрос вступления в НАТО суверенным правом Украины, но при этом пригрозил последствиями.



Козак не видит необходимости в модернизации Нормандского формата. Он также заявил, что РФ готова «встать на защиту» жителей Донбасса в случае, если украинская армия попытается освободить регион военным путем. По его словам, выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса не означает, что этот регион будет присоединен к РФ.



Права человека



«Суд» при группировке «ЛНР» объявил «экстремистскими» четыре книги «Международного союза церквей евангельских христиан — баптистов» Луганской области, и запретил их распространение в ОРЛО.



Общество



В Минреинтеграции заявили, что оккупационная администрация в Луганской области ограничила поставки питьевой воды населению.



Центризбирком РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, в том числе для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство.



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