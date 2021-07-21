«ЛНР»: 95 заболевших и 4 смерти от СOVID-19 за сутки

В отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 95 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, зафиксировано 4 летальных случая.



Географию распространения COVID-19 или другие подробности в группировке не называют.



По состоянию на 21 июля «ЛНР» признает 5950 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 4861 пациента выписали, 530 — умерли от осложнений.

За вторник, 20 июля, в Украине выявили 655 случаев заражения коронавирусом, что на 57 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 577 человек, а 13 умерли.