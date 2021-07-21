На Донетчине еще 39 человек заболели COVID-19

За вторник, 20 июля, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 39 больных COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 91 167 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 88 390 человек выздоровели, 2375 — умерли от осложнений.



Первую дозу вакцины от коронавируса 20 июля получил 1951 человек, вторую дозу — 1785 человек.

За вторник, 20 июля, в Украине выявили 655 случаев заражения коронавирусом, что на 57 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 577 человек, а 13 умерли.