В украинской делегации предупредили, что участие жителей ОРДЛО в российском голосовании нарушает «Минск»

Участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в голосовании на выборах в Госдуму России является нарушением Минских соглашений. Об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.



«Естественно, если проголосуют жители Донбасса с российскими на выборах в Госдуму — это будет прямое нарушение Минских соглашений. И украинская делегация будет на это так и реагировать», — сказала Иванова в эфире телеканала «Дом».



Она подчеркнула, что не стоит осуждать жителей Донбасса, получивших российские паспорта, так как зачастую на неподконтрольной территории это вопрос выживания.



«Большая часть населения Донбасса — это не наши враги, это не наши противники. Это наши граждане Украины, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. И для того, чтобы выжить, чтобы дождаться, когда туда вернется украинская власть, они вынуждены иногда делать подобные действия», — резюмировала Иванова.

Россия планирует привлечь к голосованию на выборах в Госдуму в сентябре жителей Донбасса с украинскими паспортами. В ЦИК РФ объявили, что эти люди смогут проголосовать дистанционно на портале Госуслуги.



На фоне этого в ОРДЛО началась кампания по оформлению российских СНИЛС — страхового номера, который нужен для доступа к порталу Госуслуги. Кроме того, российская партия власти «Единая Россия» открыто проводит свою агитацию в Донецке и Луганске.