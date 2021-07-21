Украина нарастила темпы вакцинации от ковида в июле

За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от коронавируса, чем за весь июнь — более 1,6 миллиона. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За минувшие сутки, 20 июля, в стране прививку от COVID-19 поучили 100 003 человека. Из них одну дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы, получив вторую дозу, — 39 416 человек.



Всего с начала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили первую дозу — 2 77 8375 человек, а получили две дозы — 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.