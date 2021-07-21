На Авдеевском коксохиме произошел пожар. Работу завода не останавливали

Пожар на Авдеевском коксохиме. Фото: ГСЧС

На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар сегодня утром. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«21 июля в 9:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха № 1 Авдеевского коксохимического завода, что в Авдеевке. Для ликвидации пожара от Главного управления направили силы и средства по повышенному номеру вызова», — отмечается в сообщении.



После прибытия спасатели установили, что горит транспортерная лента на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров и длиной 70 метров.



Пожар был локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

Пожар на Авдеевском коксохиме. Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Что стало причиной возгорания, не сообщается.



Работа завода не останавливалась.