Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении в призыве к военному конфликту

Жительнице Мариуполя подозревают в распространении призывов к развязыванию военного конфликта в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что в период с 2019 по 2020 год женщина через аккаунт в социальной сети «Одноклассники» распространяла призывы о введении российских войск на территорию Украины и боевых действий в Донецкой области.



Сообщено о подозрении в распространении материалов с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также в пропаганде войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины).