Российский политтехнолог Шувалов судится из-за запрета ему въезжать в Украину

Российский политтехнолог Игорь Шувалов в судебном порядке начал оспаривание запрета на въезд в Украину. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.



Шувалов подал иск против Государственной миграционной службы Украины, Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальника отделения пограничников в аэропорту «Борисполь».



Он требует признать противоправными действия Госмиграционной службы 2 июня 2021 года по запрету въезда в Украину и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции по составлению и подаче соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда.



Истец также оспаривает:



— решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;



— поручение ГМС от 2 июня 2021 года, выданное Государственной пограничной службе Украины;



— решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы «Борисполь-2» ОКПК «Киев» Натальи Сивак от 3 июня 2021 года об отказе в пересечении государственной границы Украины Игорю Шувалову.



Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Гражданин РФ Шувалов работал в Администрации президента при Леониде Кучмы на главу АП Виктора Медведчука. Отвечал за информационную политику на телеканале «Интер».



В 2014 году Служба безопасности сообщила Шувалову о принудительном выдворении из Украины. В 2017 году ему запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.



3 июня Шувалов прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Дубая и был возвращен обратным рейсом из-за недопуска в Украину.