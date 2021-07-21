Грозы, шквалы и град: На Донбассе ожидается ухудшение погоды

В Донецкой и Луганской областях в ближайшие сутки усилится непогода. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о погодных условиях I уровня опасности, которые сохранятся до конца дня 22 июля.



В частности, по данным Донецкого регионального центра гидрометеорологии, на территории Донецкой области ожидаются грозы, при грозах шквалы северо-западного ветра 15-20 м/с.



На Луганщине метеорологи прогнозируют ночью и днем 22 июля грозы, местами усиление ветра и шквалы 15-20 м/с, значительный дождь, в отдельных районах град.

21 июля около 13 часов на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром. На Луганщине в многопрофильной больнице Сватово упала водонапорная башня и повредилась крыша одного из отделений. Также крыши сорвало с двух пятиэтажных жилых домов в Сватово.



В Донецкой области в результате непогоды около 24 тысяч человек в 30 населенных пунктах остались без электроснабжения. Поваленные ветром деревья упали на здания, проезжие части и линии электропередач в Славянске, Краматорске, Константиновке, Покровске и Дружковке.