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Грозы, шквалы и град: На Донбассе ожидается ухудшение погоды

21 июля 2021, 18:52

Грозы, шквалы и град: На Донбассе ожидается ухудшение погоды

В Донецкой и Луганской областях в ближайшие сутки усилится непогода. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о погодных условиях I уровня опасности, которые сохранятся до конца дня 22 июля.

В частности, по данным Донецкого регионального центра гидрометеорологии, на территории Донецкой области ожидаются грозы, при грозах шквалы северо-западного ветра 15-20 м/с.

На Луганщине метеорологи прогнозируют ночью и днем 22 июля грозы, местами усиление ветра и шквалы 15-20 м/с, значительный дождь, в отдельных районах град.

21 июля около 13 часов на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром. На Луганщине в многопрофильной больнице Сватово упала водонапорная башня и повредилась крыша одного из отделений. Также крыши сорвало с двух пятиэтажных жилых домов в Сватово.

В Донецкой области в результате непогоды около 24 тысяч человек в 30 населенных пунктах остались без электроснабжения. Поваленные ветром деревья упали на здания, проезжие части и линии электропередач в Славянске, Краматорске, Константиновке, Покровске и Дружковке.

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