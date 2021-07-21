В июле беспилотники боевиков 27 раз пересекли линию соприкосновения – украинская сторона СЦКК

С начала июля незаконные вооруженные формирования на 50% увеличили количество запусков беспилотных летательных аппаратов. Боевики используют БПЛА для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, сообщает украинская сторона СЦКК.



Как отмечается, маршруты полетов беспилотников НВФ практически совпадают с районами, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.



«В июле БПЛА российско-оккупационных войск 27 раз осуществляли пересечение линии разграничения. Существует четкая связь между полетами БПЛА и прицельными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, домов мирных жителей на подконтрольной правительству Украины территории с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов», – говорится в сообщении.



Украинская сторона СЦКК напоминает, что 10 июля боевики выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по территории в районе населенного пункта Мироновский и 32 снаряда калибра 100 мм по Водяному на Приазовье. 13 июля НВФ совершили обстрел 32 снарядами поселка Тарамчук, а 15 июля выпустили 23 снаряда по поселку Нью-Йорк на Донетчине.



В то же время беспилотники СММ ОБСЕ систематически испытывают препятствия из-за глушения во время полетов над временно оккупированной территорией. Командой СММ ОБСЕ зафиксирован 31 случай глушения сигнала их БПЛА.



Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что использование боевиками беспилотных летательных аппаратов является грубым нарушением решений Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по усилению прекращения огня от 22 июля 2020 года.