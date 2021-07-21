Госпотребслужба предлагает усилить контроль на КПВВ из-за штамма «Дельта»

Госпотребслужба предлагает Минздраву усилить медико-санитарный контроль на КПВВ в Донецкой, Луганской областях и Крыму из-за угрозы распространения штамма «Дельта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Существует повышенный риск распространения на территории Украины (в первую очередь, на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей) острой респираторной болезни COVID-19, вызванной новым штаммом Дельта», — говорится в сообщении.



Предлагается внести изменения в постановление Кабмина и восстановить контроль за наличием отрицательного результата тестирования на COVID-19.



Отмечается, что действующие условия выезда граждан с временно оккупированных территорий не предусматривают проведения экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса.