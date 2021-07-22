Более 700 новых случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 21 июля, в Украине выявили 726 новых случаев заражения коронавирусом, что на 71 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 501 человек, а 21 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 246 656 человек. Из них выздоровели 2 183 003 пациента, а 52 790 человек умерли.



Вчера провели 43 267 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

Национальная академия наук опубликовала исследование, которое указывает на завершение фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. Там прогнозируют, что несмотря на все еще низкий уровень заболеваемости, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста.



Министерство здравоохранения предложило усилить контроль на границе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта».