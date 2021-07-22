Штаб сообщил о трех нарушениях «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройства украинский военный получил осколочные ранения. Боец находится в лечебном учреждении, состояние раненого — удовлетворительное.



Подчеркивается, что НВФ открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Песок, Марьинки.



Группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Веселого. Группировка «ЛНР» нарушений «режима тишины» не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 20 июля 2021-го зафиксировала не менее 45 914 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.