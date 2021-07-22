«ЛНР»: 7 человек умерли, еще 44 заболели COVID-19

В отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 44 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли 7 заболевших ранее.



Географию распространения COVID-19 или другие подробности в группировке не называют.



По состоянию на 22 июля «ЛНР» признает 5994 случая инфицирования коронавирусом. Из них 4896 человек выздоровели, 537 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За среду, 21 июля, в Украине выявили 726 новых случаев заражения коронавирусом, что на 71 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 501 человек, а 21 умер.