На Донетчине — 44 новых пациента с COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировано 44 новых случаев заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



С начала пандемии выявлено 91 211 заболевших ковидом, из которых 88 403 человека выздоровели, 2376 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки 21 июля получили 2030 человек, вторую дозу — 3058 человек.

За среду, 21 июля, в Украине выявили 726 новых случаев заражения коронавирусом, что на 71 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 501 человек, а 21 умер.