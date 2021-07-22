В ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц

Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц в ходе заседания, прошедшего на этой неделе.



Об этом завила специальная представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, слова которой приводит пресс-служба ОБСЕ.



По ее словам, участники также обсудили «процессуальную очистку» в отношении освобожденных.



При этом в очередной раз не удалось добиться прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области.



Последняя часть дискуссии гуманитарной рабочей группе ТКГ была посвящена теме пропавших без вести, отметила Грау.